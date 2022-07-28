Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 120 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısıKg120,00120,00Kuru kayısıKg80,73100,33Endüstriyel kuru kayısıKg31,4031,40Yaş kayısıKg14,4814,48



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