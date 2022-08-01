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Malatya Ticaret Borsası

01.08.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 120,11 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Gün kurusu kayısıKg120,11120,11Kuru kayısıKg94,10 120,00Endüstriyel kuru kayısıKg64,5064,505 nolu şekerpare kayısıKg84,00113,00

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Malatya kuru kayısı malatya ticaret borsası

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