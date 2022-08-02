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Malatya Ticaret Borsası

02.08.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 91,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg91,8091,80Badem kabukluKg15,0015,00Yaş kayısıKg41,0041,00ArpaKg6,236,23

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Malatya kuru kayısı

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