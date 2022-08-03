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Malatya Ticaret Borsası

03.08.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 120 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg89,00120,00Jumbo kuru kayısıKg103,00103,00Jumbo natürel kuru kayısıKg90,00108,00Yaş kayısıKg58,9458,94

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Malatya kuru kayısı malatya ticaret borsası

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