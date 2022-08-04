YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

04.08.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı en yüksek 152 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg126,00152,00Kuru kayısıKg99,01105,69Yaş kayısıKg22,2322,23ArpaKg6,206,20

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Malatya peyniri" coğrafi işaret olarak tescillendi"Malatya peyniri" coğrafi işaret olarak tescillendi
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan zanlı hayatını kaybettiGÜNCELLEME - Şanlıurfa'da hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan zanlı hayatını kaybetti
İzmir'de kalp nakli yapılan 2 yaşındaki Asel yoğun bakımdan çıktıİzmir'de kalp nakli yapılan 2 yaşındaki Asel yoğun bakımdan çıktı
Anahtar Kelimeler:
Malatya kuru kayısı

Malatya Namaz Vakitleri 4 Ağustos Perşembe

İmsak
03:48
Sabah
05:24
Öğle
12:38
İkindi
16:27
Akşam
19:42
Yatsı
21:11
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sinirlerinize hâkim olun! Sakin kalırsanız kazançlı çıkarsınız

Sinirlerinize hâkim olun! Sakin kalırsanız kazançlı çıkarsınız

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çöpçatanları: Google Çeviri uygulaması! ''Zoru başardık''

Çöpçatanları: Google Çeviri uygulaması! ''Zoru başardık''

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.