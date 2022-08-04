Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı en yüksek 152 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg126,00152,00Kuru kayısıKg99,01105,69Yaş kayısıKg22,2322,23ArpaKg6,206,20



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