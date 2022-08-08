Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 121,69 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg121,69121,69Kuru kayısıKg110,00110,00Jumbo kuru kayısıKg109,50109,50BuğdayKg6,586,58



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