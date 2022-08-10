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Malatya Ticaret Borsası

10.08.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 129,83 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg129,83129,835 No'lu şekerpare kayısıKg90,00119,006 No'lu şekerpare kaysıKg88,7588,75Dut kurusu Kg56,3769,50

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Anahtar Kelimeler:
Malatya kuru kayısı

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