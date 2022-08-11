Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 4 No'lu şekerpare kayısının kilogramı en yüksek 120 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)4 No'lu şekerpare kayısıKg115,00

120,00

5 No'lu şekerpare kayısıKg88,00

88,00

6 No'lu şekerpare kaysıKg75,00

85,00

Kuru kayısı Kg104,04

104,04



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