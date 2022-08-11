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Malatya Ticaret Borsası

11.08.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 4 No'lu şekerpare kayısının kilogramı en yüksek 120 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)4 No'lu şekerpare kayısıKg115,00
120,00
5 No'lu şekerpare kayısıKg88,00
88,00
6 No'lu şekerpare kaysıKg75,00
85,00
Kuru kayısı Kg104,04
104,04

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Malatya borsa kuru kayısı

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