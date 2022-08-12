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Malatya Ticaret Borsası

12.08.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 126,19 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg126,19126,191 No'lu şekerpare kayısıKg111,32111,32Kesilmiş kuru kayısıKg89,6889,68

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Malatya borsa kuru kayısı

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