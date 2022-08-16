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Malatya Ticaret Borsası

16.08.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 140 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg140,00140,004 No'lu şekerpare kuru kayısıKg115,00115,00Ekstra şekerpare kuru kayısıKg111,00111,00Kuru kayısıKg95,63101,17Natürel kesmelik kayısıKg53,0053,00
Yaş kayısıKg39,9939,99Dut kurusu çekirdeksizKg95,4495,44

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Malatya kuru kayısı malatya ticaret borsası

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