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Malatya Ticaret Borsası

17.08.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 141,65 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg88,01141,65Yaş kayısıKg41,0041,00BuğdayKg7,508,70

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Malatya borsa kuru kayısı

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