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Malatya Ticaret Borsası

18.08.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 121,32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg121,32121,32Dut kurusuKg50,0050,00

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Malatya kuru kayısı malatya ticaret borsası

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