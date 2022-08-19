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Malatya Ticaret Borsası

19.08.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 115 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg70,00115,00Gün kurusu kayısıKg110,00110,00Yaş kayısıKg20,7920,79Kayısı çekirdeği içi tatlıKg90,0090,00Dut kurusuKg35,0035,00
Erik kurusuKg40,0040,00

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Malatya borsa kuru kayısı

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