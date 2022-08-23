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Malatya Ticaret Borsası

23.08.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı en yüksek 166,57 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Paketli kuru kayısıKg166,57166,57Kuru kayısıKg110,16121,38Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg135,22135,22Dut kurusuKg31,0031,00ArpaKg7,197,19
BuğdayKg8,688,68

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Malatya borsa kuru kayısı

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