Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı en yüksek 166,57 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Paketli kuru kayısıKg166,57166,57Kuru kayısıKg110,16121,38Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg135,22135,22Dut kurusuKg31,0031,00ArpaKg7,197,19

BuğdayKg8,688,68



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