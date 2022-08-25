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Malatya Ticaret Borsası

25.08.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında ekstra kuru kayısının kilogramı 120 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Ekstra kuru kayısıKg120,00120,00Kuru kayısıKg83,0098,34Gün kurusu kayısıKg66,0066,00Dut kurusuKg42,0042,00

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Malatya borsa kuru kayısı

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