Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında ekstra kuru kayısının kilogramı 120 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Ekstra kuru kayısıKg120,00120,00Kuru kayısıKg83,0098,34Gün kurusu kayısıKg66,0066,00Dut kurusuKg42,0042,00



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