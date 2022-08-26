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Malatya Ticaret Borsası

26.08.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 156,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg156,50156,50Kuru kayısıKg92,23135,00Gün kurusu kayısıKg81,4081,40Natürel kuru kayısıKg110,00110,00Ekstra şekerpare kayısıKg130,00130,00Dut kurusuKg10,1810,18

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Malatya borsa kuru kayısı

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