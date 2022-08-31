YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

31.08.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 166,67 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Gün kurusu kayısıKg166,67166,67Jumbo naturel kuru kayısıKg160,00160,00Kuru kayısıKg68,00154,32Organik kuru kayısıKg140,00140,005 No'lu şekerpare kayısıKg104,00104,00Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg140,00140,00

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'da 320 bin makaron ele geçirildiMalatya'da 320 bin makaron ele geçirildi
Bakan Varank, TEKNOFEST KARADENİZ'de Resul Dindar konserinde sahneye çıktıBakan Varank, TEKNOFEST KARADENİZ'de Resul Dindar konserinde sahneye çıktı
Malatya'da 320 bin makaron ele geçirildiMalatya'da 320 bin makaron ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Malatya borsa kuru kayısı

Malatya Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:22
Sabah
05:48
Öğle
12:32
İkindi
16:12
Akşam
19:06
Yatsı
20:27
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Bir operasyon hayatını değiştirdi! ''En iyi seksimi yaşadım''

Bir operasyon hayatını değiştirdi! ''En iyi seksimi yaşadım''

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.