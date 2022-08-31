Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 166,67 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Gün kurusu kayısıKg166,67166,67Jumbo naturel kuru kayısıKg160,00160,00Kuru kayısıKg68,00154,32Organik kuru kayısıKg140,00140,005 No'lu şekerpare kayısıKg104,00104,00Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg140,00140,00



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