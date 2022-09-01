Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 160 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg160,00160,00Ekstra şekerpare kayısıKg110,02110,02Kuru kayısıKg95,2295,22Endüstriyel kuru kayısıKg35,0035,00



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