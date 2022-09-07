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Malatya Ticaret Borsası

07.09.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 86,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg86,9086,90Endüstriyel kuru kayısıKg39,0039,00Sanayi tipi elmaKg1,701,70

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Malatya borsa kuru kayısı

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