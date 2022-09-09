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Malatya Ticaret Borsası

09.09.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 133,26 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg133,26
133,26
Kuru kayısıKg90,00
117,22
ArpaKg6,20
6,20

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Malatya borsa kuru kayısı

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