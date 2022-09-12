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Malatya Ticaret Borsası

12.09.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 126,19 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg103,25126,191 No'lu şekerpare kayısıKg111,32111,32Kesilmiş kuru kayısıKg89,6889,68

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