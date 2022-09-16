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Malatya Ticaret Borsası

16.09.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 140 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg140,00140,004 No'lu şekerpare kayısıKg115,00115,00Kuru kayısıKg85,68135,00Naturel kesmelik kuru kayısıKg53,0053,00Dut kurusu çekirdeksizKg95,4495,44Kayısı çekirdeği iç tatlıKg83,0083,00

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