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Malatya Ticaret Borsası

20.09.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 160 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Jumbo natürel kuru kayısıKg160,00160,00Kuru kayısıKg116,84116,845 No'lu şekerpare kayısıKg93,0093,00Kesilmiş kuru kayısıKg87,2487,24Endüstriyel kuru kayısıKg50,5050,50

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Malatya kuru kayısı malatya ticaret borsası

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