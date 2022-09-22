YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

22.09.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 158 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg158,00158,00Kuru kayısıKg70,00135,00Ekstra şekerpare kayısıKg130,00130,00ArpaKg6,796,79SamanKg1,271,27SütKg7,007,00

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'da yıldırım isabet eden ahırdaki 5 büyükbaş hayvan telef olduMalatya'da yıldırım isabet eden ahırdaki 5 büyükbaş hayvan telef oldu
Merhamet ve Emek Ödülleri kapsamında 13 iyiliksevere plaket verildiMerhamet ve Emek Ödülleri kapsamında 13 iyiliksevere plaket verildi
GÜNCELLEME 2 - Denizli'de düşen yangın söndürme helikopterindeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandıGÜNCELLEME 2 - Denizli'de düşen yangın söndürme helikopterindeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Malatya borsa kuru kayısı

Malatya Namaz Vakitleri 22 Eylül Perşembe

İmsak
04:45
Sabah
06:07
Öğle
12:25
İkindi
15:51
Akşam
18:32
Yatsı
19:49
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Penceresini tıklatan yabancı yüreğini ağzına getirdi!

Penceresini tıklatan yabancı yüreğini ağzına getirdi!

Aynı mahkuma aşık olmuşlardı! Uygunsuz ilişkisini itiraf etti

Aynı mahkuma aşık olmuşlardı! Uygunsuz ilişkisini itiraf etti

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

2022 yılı daha bitmedi! Kehanetleri yeniden gündem oldu

2022 yılı daha bitmedi! Kehanetleri yeniden gündem oldu

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.