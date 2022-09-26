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Malatya Ticaret Borsası

26.09.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 131,32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg76,70131,32Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg126,72126,72Ekstra şekerpare kayısıKg120,00125,00Dut kurusu çekirdeksizKg45,0045,00Kayısı çekirdeği kabukluKg23,0023,00

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Malatya kuru kayısı malatya ticaret borsası

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