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Malatya Ticaret Borsası

28.09.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 135 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg105,00135,003 nolu şekerpare kayısıKg130,00130,00Ekstra şekerpare kayısıKg115,00115,007 nolu şekerpare kayısıKg88,0088,00

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Malatya kuru kayısı malatya ticaret borsası

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