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Malatya Ticaret Borsası

10.10.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 140 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Jumbo naturel kuru kayısıKg140,00140,00Kuru kayısıKg82,75125,00Organik kuru kayısıKg110,00110,00

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Malatya kuru kayısı malatya ticaret borsası

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