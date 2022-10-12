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Malatya Ticaret Borsası

12.10.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 150 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Jumbo kayısıKg150,00150,001 No'lu şekerpare kayısıKg145,00145,004 No'lu şekerpare kayısıKg125,00125,007 No'lu şekerpare kayısıKg100,00100,00Kuru kayısıKg100,00100,00

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Malatya borsa kuru kayısı

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