Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 150 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Jumbo kayısıKg150,00150,001 No'lu şekerpare kayısıKg145,00145,004 No'lu şekerpare kayısıKg125,00125,007 No'lu şekerpare kayısıKg100,00100,00Kuru kayısıKg100,00100,00



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz