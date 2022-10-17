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Malatya Ticaret Borsası

17.10.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 148,61 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg148,61148,61Ekstra şekerpare kayısıKg134,53134,53Kuru kayısıKg84,85141,20Gün kurusu ıskartasıKg55,8555,85Endüstriyel kuru kayısıKg56,3356,33

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Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
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