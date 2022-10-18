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Malatya Ticaret Borsası

18.10.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında natürel kuru kayısının kilogramı 130,15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Natürel kuru kayısıKg130,15130,15Kuru kayısıKg95,56127,75Organik kuru kayısıKg70,0070,00ArpaKg6,646,64

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