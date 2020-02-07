Malatya Valisi Baruş, depremden etkilenen Kale'de muhtarları bilgilendirdi:

"Sahada gezdiğimizde gördüğümüz kırsal mahallelerde bile eğer bina iyi yapılmışsa, betonarme bina hiçbir hasar almıyor. Önemli olan iyi bir zeminde bu inşaatı yapmanız ve kaliteli beton kullanmanız. Tabii bu eski yapılarda çok dikkat edilmediği için önümüze çok ciddi rakamlar geldi. Hasar tespit çalışmalarımız Kale ilçesinde tamamlandı. Kale ilçemizde bugüne kadar yapılan tespitlerde yıkık 67 binamız var. Ağır hasarlı 796 bina 1388 bağımsız bölüme tekabül ediyor. Orta hasarlı 207 binamız var, 371 bağımsız bölüme tekabül ediyor. Az hasarlı ise 636 bina, 1065 bağımsız bölüme tekabül ediyor. Acil boşaltılması, yıkılması gereken 12 bina, 22 bağımsız bölüm var. Yıkılması gereken bu binaların birkaç gün içerisinde yıkım işlemini tamamlayacağız."

İlçedeki yapı kalitesinin düşük olduğunu aktaran Aydın Baruş, şunları ifade etti:

Vali Baruş, deprem olduğu andan itibaren bütün kamu kurumları olarak belediyelerle el ele vererek imkanlar çerçevesinde harekete geçtiklerini aktararak, "Öncelikle acil ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını temini noktasında süratle hareket ettik. Özellikle barınabilecekleri çadırlarla teçhizatı, içerisinde kullanılacak ısıtıcısının, battaniyesinin dağıtımını gerçekleştirdik. Gıda dağıtımlarına başladık ve devam ediyoruz. Muhtarlarımızdan ricamız ihtiyaç sahibini tespit ettiğinizde yalnız bırakmayın, kaymakamlığa iletin, ki biz ona yardımını zamanında ulaştıralım. Bir de çadırda barınması sakıncalı olan hasta, yaşlı, küçük çocukları olan aileleri mümkün olduğunca güvenli, yeterince sıcak bir ortamda barındırmamız lazım. Bildirmeniz halinde Kaymakamlığımız gereğini yapar." değerlendirmesinde bulundu.

Baruş, toplantıda, AFAD İl Müdürlüğü tarafından depremzedeleri ve vatandaşları bilgilendirme amacıyla bastırılan "Birlik İçinde El Ele" başlıklı broşürü muhtarlara tanıttı ve broşürlerin vatandaşlara dağıtılmasını istedi.

Vali Baruş, daha sonra muhtarların ve vatandaşların sorun ve taleplerini de dinledi.

Toplantının ardından Aydın Baruş, deprem nedeniyle konutları zarar gören vatandaşların barınması amacıyla Bent Mahallesi'nde kurulacak olan konteyner kent yerinde incelemelerde bulundu.

