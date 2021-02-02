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Malatya ve Adıyaman'da kar hayatı olumsuz etkiliyor

02.02.2021 12:47 | Son Güncelleme:
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Malatya ve Adıyaman'da kar hayatı olumsuz etkiliyor

Malatya ve Adıyaman'da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilin kırsal mahallelerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

Toplam 400 iş makinesi ile çalışma yapan 800 kişilik ekip, 718 mahallenin 698'i ile ulaşımı sağladı, 20 mahallede çalışmalar devam ediyor.

Akçadağ'da 77, Arapgir'de 63, Arguvan'da 49, Battalgazi'de 100, Darende'de 67, Doğanşehir'de 39, Doğanyol'da 14, Hekimhan'da 64, Kale'de 28, Kuluncak'ta 28, Pütürge'de 56, Yazıhan'da 31 ve Yeşilyurt ilçesinde ise 82 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

- Adıyaman

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 22 köy ve 39 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı sürüyor.

Kar nedeniyle Çelikhan, Sincik ve Gerger ilçelerine bağlı 22 köy ile 39 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

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