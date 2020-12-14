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Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.12.2020 18:41 | Son Güncelleme

Taraftarların sosyal medyada istifa çağrısı yaptığı 45 yaşındaki çalıştırıcıya sarı-lacivertli kurmaylar sahip çıktı. Başkan Ali Koç, "Birkaç kötü sonuçla hoca değiştiremeyiz. Bulut'la uzun soluklu bir yola çıktık" dedi.

Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, önceki gün alınan 3-0'lık Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından sosyal medya gündemine oturdu. 45 yaşındaki teknik adam, takımın oynadığı silik futbolun ardından bir numaralı sorumlu olarak gösterilirken, hakkında istifa çağrısında bulunuldu. Twitter'da 40 binden fazla mesaj paylaşılarak Türkiye'nin gündemine oturan Bulut için "Çok geç olmadan bırak git" ifadeleri kullanan taraftarların bu isteği, şimdilik karşılık bulmayacak gibi görünüyor.

KOCAMAN İDDİALARI GERÇEK DEĞİL

Yönetim cephesi, takımın inişli çıkışlı grafiğine rağmen lig yarışında halen devam ettiğini hesaba katarak hoca değişikliğinin gündemde olmadığını ifade ediyor.Ayrıca Başkan Ali Koç ve ekibinin Bulut'un teknik direktörlüğünden genel olarak memnun olduğu belirtildi. Başkan Koç'un "Birkaç kötü sonuçla hoca değiştiremeyiz. Bulut'la uzun soluklu bir yola çıktık" şeklinde konuştuğu kaydedildi.Ortaya atılan Aykut Kocaman iddialarının ise gerçek olmadığı ifade edildi.

SAMANDIRA'DA SEFERBERLİK

Fenerbahçe'de cumartesi oynanacak Gaziantep maçı öncesinde Samandıra'da yoğun bir hafta geçecek. Teknik direktör Erol Bulut ve ekibi, konsantrasyon sorununu çözebilmek için takımın tamamıyla toplantılar yapacak. Tecrübeli teknik adam, aynı zamanda sportif direktör Emre Belözoğlu ve kendi ekibiyle de ligin kalanında alınacak önlemlere ilişkin fikir alışverişinde bulunacak.

KARA BULUTLAR DAĞILMIYOR

Skor olarak geriye düşmekten kurtulamayan Fenerbahçe son üç sezonda maçların yüzde 60'ında geride kaldı. Sarı-lacivertliler bu sorunu Erol Bulut ile de çözemedi. Yeni Malatyaspor karşısında 3-0'lık sonuç ile maçı tamamlayan Fenerbahçe, bu sezon 5. kez bir karşılaşmada geriye düştü. Kanarya, son üç sezonda 80 haftanın 48'inde yani yüzde 60'ında skor olarak geriden geldi. Bu sezon geriye düştüğü müsabakalardan 6 puan çıkaran Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon 21, bir önceki sezon ise 22 maçtan 20 puan çıkarmıştı.

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