Malatya'da 232 kilogram esrar ele geçirildi

Malatya'da 232 kilogram esrar, 155 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde bir şüphelinin kayısı bahçesine yasa dışı kenevir ektiği, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Narkotik köpekle operasyon düzenleyen ekipler, 232 kilogram esrar, 155 kök Hint keneviri ve 530 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının, jandarmadaki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz