YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da 253 bin 306 depremzedeye psikososyal destek verildi

Malatya'da 253 bin 306 depremzedeye psikososyal destek verildi

03.10.2023 15:17 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı ekiplerce bugüne kadar 253 bin 306 afetzedeye psikososyal destek hizmeti verildiği bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen kentte bugüne kadar afetzedelere yönelik yapılan faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Psikososyal destek kapsamında 21 sabit, 26 mobil ekip tarafından hane görüşmeleri, bireysel görüşmeler ve sosyal iyileştirme çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, kent genelinde 41 psikososyal destek alanı kurulduğu ifade edildi.

Konteyner kentlerde kalan 35 bin 534 çocuğa Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı (ÇODEP) kapsamında eğitim verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar 26 ilden yapılan görevlendirmeler ile kendi çalışma arkadaşlarımız da dahil olmak üzere 1521 çalışanımız 58 bin 131 hane ve 253 bin 306 afetzedemize ulaşmıştır. Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak her gün ortalama 115 çalışma arkadaşımız çadır kent ve konteyner kentlerde görevlerini ifa etmektedir. Destek çözüm ortaklarımız olan Malatya İl Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Kızılay, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri tarafından bugüne kadar sahada 223 bin 619 kişiye ulaşılmıştır. Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ve destek çözüm ortaklarımız ile bugüne kadar 476 bin 925 vatandaşımıza ulaşılmıştır. İlimizde bulunan şehit yakını ve gazilerimize ulaşılarak toplamda 3 bin 465 görüşme gerçekleştirilmiştir. 103 bin 774 çocuk ile sosyal iyileştirme kapsamında sportif faaliyetler yapılmış, çocuklara geleneksel oyunlar oynatılmıştır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandıKarabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Burhaniye’de 100.Yıl hazırlıkları başladıBurhaniye’de 100.Yıl hazırlıkları başladı
Tuba öğretmen dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasında yer aldıTuba öğretmen dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasında yer aldı
Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Malatya Namaz Vakitleri 3 Ekim Salı

İmsak
04:56
Sabah
06:17
Öğle
12:21
İkindi
15:39
Akşam
18:15
Yatsı
19:31

Malatya Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim Salı

Sibel eczanesi
Arguvan
Eski malatya eczanesi
Battalgazi
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

AVM'de silahlı saldırı! 14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü, 4 yaralı

AVM'de silahlı saldırı! 14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü, 4 yaralı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.