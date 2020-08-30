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Malatya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

MALATYA HABERLERİ  | 30.08.2020 15:02 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramının 98’inci yıl dönümü Malatya’da törenle kutlandı.30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü programına, Vali Aydın Baruş, 2.

Malatya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

30 Ağustos Zafer Bayramının 98’inci yıl dönümü Malatya’da törenle kutlandı.
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü programına, Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Vali Baruş Anıt Şeref Defterine günün anlam ve önemini belirten bir yazı yazdı.

Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından şehir mezarlığında bulunan Şehitliğe geçen Vali Baruş, okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından kabirlere karanfil bıraktı.

Malatya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

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Malatya Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:21
Sabah
05:48
Öğle
12:32
İkindi
16:12
Akşam
19:07
Yatsı
20:28

Malatya Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Akgün Eczanesi
Merkez
Karakaş Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Rehber Eczanesi
Merkez
Şifa Gül Eczanesi
Merkez
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