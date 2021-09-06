Malatya'da 66. Dönem Pancar Alımı başladı

Malatya Şeker Fabrikası'nda 66. dönem şeker pancarı alım kampanyası başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Valisi Aydın Baruş, fabrikada düzenlenen programda, Malatya Şeker Fabrikası'nın geçen yıl Türkşeker'in 14 fabrikası arasında en verimli üretim yapan fabrika seçildiğini hatırlattı.

Baruş, bu durumun kendilerini gururlandırdığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Baruş, "Şeker pancarı üretiminin artması hem çiftçilerimiz için hem de hayvancılarımız için önemli, bu anlamda geçen yıl gerçekleşen rekor düzeydeki üretimin bu yıl tekrarlanmasını arzu ediyoruz. Bu yılki üretimin hem kaliteli hem de verimli gerçekleşerek 58 bin ton öngörülen miktardan daha fazla olmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından 66. dönem pancar alım kampanyası kurdele keserek başlatıldı.

Vali Baruş, törende şeker fabrikasına pancar getiren ilk üç çiftçiye hediyeler verildi.

Törene, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) Genel Müdürü Mücahit Alkan, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve diğer ilgililerle çiftçiler katıldı.

