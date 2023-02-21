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Malatya'da ağır hasarlı binalardan eşya tahliyesi durduruldu

21.02.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentteki ağır hasarlı binalardan eşya tahliyesinin ikinci bir karara kadar durdurulduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentte artçı sarsıntıların devam ettiği belirtildi.

Yapılan tespitlere göre, ağır hasarlı binalara herhangi başvuru, uzman raporu ve izin olmadan girildiğinin müşahede edildiği, bu durumun vatandaşların can güvenliği konusunda ciddi risk ve tehlike oluşturduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda ikinci bir karara kadar ağır hasarlı binalardan eşya alma kısıtlı sürede de olsa tamamen durdurulmuştur. Vatandaşlarımızın bu konuda ilgili birimlerden herhangi bir izin talebinde bulunmamaları, kolluk kuvvetlerine izin konusunda baskı yapmamaları, can güvenliği nedeniyle belirtilen yasak kararına uyulması önem arz etmektedir."

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