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Malatya'da arazide ayağı kırılan yaşlı adamı AFAD ekipleri kurtardı

17.04.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da arazide ayağı kırılan yaşlı adamı AFAD ekipleri kurtardı

Malatya'da, ot toplamak için çıktığı dağlık arazide ayağı kırılan yaşlı adam, AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi'nde ot toplamak için dağlık araziye çıkan Haydar Bulut (70), dengesini kaybederek düştü ve ayağını kırdı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, Bulut'u bulunduğu yerden kurtardı.

Bulut, AFAD ekiplerince sedye ile bir süre taşındıktan sonra ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

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