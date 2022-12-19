Malatya'da bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yeşilyurt, Akçadağ, Kale ve Hekimhan ilçe jandarma komutanlıklarına bağlı ekipler, bağ evlerindeki faili meçhul hırsızlık olaylarının çözülmesine yönelik çalışma başlattı.

Araştırmada, Yeşilyurt, Akçadağ, Kale ve Hekimhan'da yazlık olarak kullanılan 22 bağ evindeki hırsızlıkları şüpheliler E.B.ve M.E'nin gerçekleştirdiği, çalınan malzemelerin ise Battalgazi ilçesindeki ikinci el alım satımı yapan E.G'ye satıldığı tespit edildi.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlıların ev ve depolarında çok sayıda suça konu olan malzeme ele geçirildi.

Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan E.B. ve M.E. tutuklandı, E.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

