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Malatya'da belediye ekipleri 3 hastaya ulaşılması için karlı yolları açtı

26.01.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da belediye ekipleri 3 hastaya ulaşılması için karlı yolları açtı

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sağlık ekiplerinin 3 hastaya ulaşması için karla kaplı yolları temizledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Türmüsan Mahallesi'nde doğum sancısı başlayan Hafiye Kurtoğlu'nun yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Bölgeye yakın olan belediye ekipleri, mahallenin karla kaplı yolunu açarak 112 Acil Servis ekiplerinin hastaya müdahale etmesini sağladı. Sağlık ekiplerinin yardımıyla evde sağlıklı bir bebek dünyaya getiren Kurtoğlu, bebeğiyle hastaneye kaldırıldı.

Doğanşehir ilçesine bağlı Begre Mahallesi'nden gelen bir ihbarı da değerlendiren Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 67 yaşındaki Güley Begre'yi 112 Acil Servis ekipleriyle alarak hastaneye yetiştirdi.

Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi Almus Sokak Küme Evler'de ikamet eden 78 yaşındaki Mehmet Özgül de yoğun kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak 112 Acil Servis ekiplerine ulaştırıldı.

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