Malatya'da bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Malatya'da akraba 3 kişi arasında çıkan ve 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Atatürk Caddesi'nde C.B. (27) ile kayınbiraderleri B.D. (25) ve M.D. (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan C.B, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan kavga anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

