Malatya'da bir kadının silahla başından vurulmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, baraj kenarında bir kadının silahla başından vurularak yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sürgü Barajı kenarındaki yaralamaya ilişkin soruşturma başlattı.

Ekipler, olaya ilişkin M.E. ile N.G'yi gözaltına aldı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Sürgü Mahallesi Höyükoku mevkisi Sürgü Barajı kenarında bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edilmiş, S.E'nin (39) başından silahla yaralandığı belirlenmişti. Ağır yaralı kadın ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

