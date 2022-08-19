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Malatya'da bir kadının silahla başından vurulmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı

19.08.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da bir kadının silahla başından vurulmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, baraj kenarında bir kadının silahla başından vurularak yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sürgü Barajı kenarındaki yaralamaya ilişkin soruşturma başlattı.

Ekipler, olaya ilişkin M.E. ile N.G'yi gözaltına aldı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Sürgü Mahallesi Höyükoku mevkisi Sürgü Barajı kenarında bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edilmiş, S.E'nin (39) başından silahla yaralandığı belirlenmişti. Ağır yaralı kadın ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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