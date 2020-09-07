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Malatya'da bir mahallede uygulanan karantina sona erdi

MALATYA HABERLERİ  | 07.09.2020 20:37 | Son Güncelleme

Malatya'da bir mahallede uygulanan karantina sona erdi

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hekimhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 21 Ağustos'ta almış olduğu kararla Karapınar Mahallesi'nin karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Karapınar Mahallesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle alınan karantina kararının yapılan sağlık taraması neticesinde yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle 7 Eylül tarihinde saat 18.00'den itibaren kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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