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Malatya'da bir mezrada uygulanan karantina sona erdi

MALATYA HABERLERİ  | 11.08.2020 20:20 | Son Güncelleme

Malatya'da bir mezrada uygulanan karantina sona erdi

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kayadibi Mahallesi Hıdıruşağı mezrasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina uygulamasının sonlandırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Akçadağ İlçesi Kayadibi Mahallesi Hıdıruşağı mezrasının koronavirüs salgını nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Karantina kararının, yapılan sağlık taraması neticesinde Kayadibi Mahallesi Hıdıruşağı mezrasında yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle 11 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren kaldırılmasına karar verilmiştir." denildi.

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