Malatya'da bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
Alişar Mahallesi'nde yaralı bir şahinin olduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, bölgeye giderek kuşu korumaya aldı.
Ekipler, şahini tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Kanadının kırıldığı belirlenen ve tedavisine başlanan şahin, iyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.
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