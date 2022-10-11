YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı

Malatya'da bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı

11.10.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Alişar Mahallesi'nde yaralı bir şahinin olduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, bölgeye giderek kuşu korumaya aldı.

Ekipler, şahini tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kanadının kırıldığı belirlenen ve tedavisine başlanan şahin, iyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandıMalatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı
İzmir'de tırın iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıİzmir'de tırın iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kadir Gecesi sosyal medyada paylaşılan alkollü ortam fotoğrafına ilişkin davada kararKadir Gecesi sosyal medyada paylaşılan alkollü ortam fotoğrafına ilişkin davada karar
Anahtar Kelimeler:
Malatya Battalgazi jandarma

Malatya Namaz Vakitleri 11 Ekim Salı

İmsak
05:04
Sabah
06:24
Öğle
12:19
İkindi
15:30
Akşam
18:03
Yatsı
19:19
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.