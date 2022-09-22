Malatya'da çalınan akülü tekerlekli sandalye, polis tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Eylül Salı günü Hasanvarol Mahallesi'nde bedensel engelli A.C'ye ait akülü tekerlekli sandalye evininin önünden çalındı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, titiz çalışma sonucu hırsızlık şüphelisini gözaltına aldı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, akülü tekerlekli sandalyeyi evinde ziyarette bulundukları A.C'ye teslim etti.



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