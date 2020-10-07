Malatya'da çiçek açan kayısı ağacı görenleri şaşırttı

MALATYA (AA ) - Malatya'da bir çiftçinin bahçesindeki kayısı ağacı çiçek açtı.

Kale ilçesine bağlı Üçdeğirmen Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Cemal Ertuğrul'a (89) ait kayısı bahçesindeki bir ağacın çiçek açması görenleri şaşırttı.

Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayısı ağacının ekim ayında çiçek açmasına şaşırdıklarını söyledi.

Ağacın çiçek açmasını, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gitmesine bağlayan Ertuğrul, "Yıllardır çiftçilik yapıyorum, ilk kez böyle bir olayla karşılaştım. Bu yaşıma kadar burada böyle bir durumla karşılaşmamıştık. Halen kayısı ağaçları bitkisel gelişimini devam ettiriyor. Bu mevsimde havaların soğuması, kayısı ağaçlarının, çalışmasını durdurması gerekir ki ağaç kışa dayanıklı girsin ve verimde sıkıntılar olmasın." diye konuştu.

