YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da cinayet şüphelisi tutuklandı

Malatya'da cinayet şüphelisi tutuklandı

05.09.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da cinayet şüphelisi tutuklandı

Malatya'da yaklaşık 1,5 ay önce bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 16 Temmuz'da Orduzu Göleti'nin kenarında arkadaşlarıyla otururken silahla ateş edilmesi sonucu hayatını kaybeden Onur K'nin ölümüne ilişkin çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, saldırının faili olarak aranan F.A'yı İstanbul'da sahte kimlikle yakaladı.

Malatya'ya getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

16 Temmuz Cumartesi günü Orduzu Göleti'nin kenarında otururken silahlı saldırıya uğrayan Onur K, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamış, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandıMalatya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Muğla'da alev alan otobüs, yolcular tahliye edildikten sonra yandıMuğla'da alev alan otobüs, yolcular tahliye edildikten sonra yandı
Beylikdüzü'nde 2 kişinin yaralandığı silahla kavga güvenlik kamerasındaBeylikdüzü'nde 2 kişinin yaralandığı silahla kavga güvenlik kamerasında
Anahtar Kelimeler:
cinayet Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazartesi

İmsak
04:28
Sabah
05:52
Öğle
12:31
İkindi
16:07
Akşam
18:59
Yatsı
20:18
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

23 yaşındaki Begüm ateş püskürdü! "3 çocuğum öldü, üzülmedim..."

23 yaşındaki Begüm ateş püskürdü! "3 çocuğum öldü, üzülmedim..."

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Ölümünden sonra öğrendiler! Yaşadığı çifte hayat şoke etti

Ölümünden sonra öğrendiler! Yaşadığı çifte hayat şoke etti

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.