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Malatya'da cuma namazı çıkışı vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapıldı

01.10.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da cuma namazı çıkışı vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapıldı

Malatya'nın Kale ilçesinde, cuma namazı sonrası aşı olmak isteyen vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapıldı.

Kale Devlet Hastanesi ekipleri, Merkez Camisi avlusunda kurdukları stantta, cuma namazı sonrasında aşılama çalışması yaptı.

Standa gelen Kaymakam Abdulselam Bıçak, Belediye Başkanı Murat Koca ve AK Parti İlçe Başkanı Abdulvahap Temur, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Safa Burak Kıyat'tan yürütülen aşı kampanyası hakkında bilgi aldı.

Bir süre stantta kalarak yapılan çalışmaları takip eden Kaymakam Bıçak ve Başkan Koca, vatandaşlarla sohbet ederek onlara aşı yaptırmanın önemini anlattı.​​​​

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Anahtar Kelimeler:
Aşı

Malatya Namaz Vakitleri 3 Ekim Pazar

İmsak
04:56
Sabah
06:17
Öğle
12:21
İkindi
15:38
Akşam
18:15
Yatsı
19:30
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

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